Mulher é presa suspeita de simular o próprio sequestro em Minas Gerais. Ela queria que o marido pagasse o resgate

Uma mulher foi detida suspeita de simular um sequestro, em Alfenas (MG), na noite de quarta-feira (30). De acordo com o delegado que investiga o caso, Márcio Bijalon, o objetivo era fazer com que o marido pagasse o resgate.

Ainda segundo o delegado, o caso começou, na segunda-feira (28), quando a mulher saiu de causa e não retornou. Na manhã de quarta-feira, ela teria pedido para um casal ligar para o marido fazendo ameaças.

O homem então procurou a delegacia para informar sobre o sequestro, mas o caso levantou suspeitas dos policiais. “Começamos a desconfiar quando vimos a situação e começamos a acompanhar o caso, as ligações e a movimentação na conta do marido. No início da noite já sabíamos que era um falso sequestro”, explicou Bijalon.

Com as suspeitas da polícia, a mulher acabou por retornar para casa, mas foi detida na sequência. De acordo com o delegado, ela foi liberada por falta de flagrante, mas deve responder por falsa comunicação.

