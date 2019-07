Mulher é retirada de voo após agredir seu companheiro com um laptop

Um casal precisou ser retirado de um avião após uma discussão barulhenta. A mulher gritava palavrões e chegou a bater com um laptop na cabeça do homem. Ela ficou furiosa por ele estar olhando para “outras mulheres”. O voo da American Airlines de Miami para Los Angeles no domingo (21) ainda estava no portão do Aeroporto Internacional de Miami quando a briga começou. Um passageiro gravou parte da cena, e o vídeo rapidamente se tornou viral no Twitter.

Uma comissária pediu para que a mulher se retirasse e a lembrou que havia crianças no avião. A mulher responde dizendo “sim, eu sei, f****** as crianças”. Ao fundo do vídeo um passageiro pode ser ouvido dizendo: “Apenas tire-a do avião!”. A luta continuou até que o homem diz: “Você está saindo do controle”, se levanta para sair e passa pela mulher, que nesse momento resolve o seguir e quebra um laptop na cabeça dele.

O Departamento de Polícia de Miami-Dade identificou a mulher como “Sra. McLemore”, e disse ao Yahoo Lifestyle que o casal estava em um voo de conexão para Los Angeles, vindo do Equador. Enquanto McLemore começa a empurrar os comissários de bordo para seguir o caminho do homem através do avião, alguém que está a bordo avisa que ela seria “acusada de agressão” e ela responde: “Tudo bem, qualquer coisa”.

Os policiais dizem que McLemore foi embora após o desembarque do avião, e uma busca por ela “não teve resultados”. Eles acrescentaram os dois envolvidos não atenderam seus telefones e que o homem “se recusou a escrever uma declaração e foi pouco cooperativo” após o acontecimento.

Um porta-voz da American Airlines enviou uma declaração ao Yahoo Lifestyle na qual eles escreveram: “Agradecemos à tripulação americana que trabalhou rapidamente para neutralizar a situação. Suas ações resultaram em um ambiente seguro para todos os nossos passageiros”. O Departamento de Polícia de Miami-Dade diz que, embora o homem tenha sido remarcado para um voo posterior pela American Airlines, não é certo se a companhia aérea vai reembolsar McLemore.

Outro caso

Um passageiro não identificado de uma companhia aérea foi flagrado deixando suas pegadas (literalmente) em uma tela de entretenimento durante um voo – e, ao fazê-lo, provocou a ira de muitos internautas em todo o mundo.

As imagens, compartilhadas pela romancista e autora de best-sellers do New York Times, Alafair Burke, teriam sido feitas por uma amiga. “Minha amiga que não tem Twitter enviou isso de seu voo”, escreveu ela. “Isso pertence ao Twitter”, brincou.

Deixe seu comentário: