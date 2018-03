Até esta sexta-feira, o hall de ingresso ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apresenta a exposição “Cada Mulher é Única”, com 12 imagens realizadas pela fotógrafa Beatriz Donelli. Já no período de 17 a 28 de março, a mostra poderá ser vista na Sala J.B. Scalco, do Solar dos Câmara, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min.

