Mais uma pessoa foi vítima de bala perdida na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Maria Luiza Panza Bruno foi atingida por um tiro na região do abdôme, durante uma tentativa de assalto no Grajaú, na Zona Norte da cidade, na quinta-feira (8) à noite. Criminosos em um carro tentaram roubar outro veículo na Rua Canavieiras, mas se depararam com policiais militares.

Deixe seu comentário: