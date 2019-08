Na Austrália, uma mulher encontrou uma colmeia gigantesca no teto da sua casa. Mas não pareceu se preocupar muito com as novas moradoras, segundo Paul Wood, especialista em abelhas do Brisbane Backyard Bees. Em 10 meses, as abelhas construíram um impressionante favo, com 50 kg de mel, e aumentaram em número para 50 mil ou 60 mil.