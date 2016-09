Mulher entra em pânico ao dar de cara com uma cobra enorme dentro do seu carro

Uma cobra gigante apareceu em uma picape parada em um estacionamento e provocou pânico. Kristi Freeman compartilhou uma foto do réptil em seu Facebook. Kristi se deparou com o réptil quando retornou para pegar o veículo. “Fiquei em choque. Não vou conseguir à noite”, afirmou ela.

Movimento vigiado.

Ela avisou um segurança, que ficou vigiando a enorme cobra até que o proprietário do animal fosse localizado ou as autoridades a removessem do local. O caso ocorreu em Hot Springs, no Estado de Arkansas (EUA).

Comentários