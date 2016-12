Mulher famosa por tocar violino mentiu que estava com câncer terminal e arrecadou 1 milhão e meio de reais na internet

Uma renomada violinista de 38 anos foi presa após ter inventado sofrer de câncer terminal e ter arrecadado 1,5 milhão de reais de doadores sensibilizados com o “drama”.

A britânica Bethan Doci usou o dinheiro doado para sustentar uma vida de luxo, com hotéis caríssimos, carrões esportivos e viagens. Bethan, que é casada com um albanês, havia postado no site de classificados Craigslist um apelo por doações em dinheiro para custear o caro tratamento para o “câncer”.

A violinista falsificou vários documentos, entre eles um laudo médico afirmando que sofria de câncer, a fim de seduzir mais facilmente os doadores. Só uma das vítimas, o empresário Bruce Pilley, doou 745 mil reais à violinista. Bethan foi condenada a 2 anos e 8 meses de prisão.

