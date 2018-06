Mulher fere duas pessoas com estilete na França aos gritos de “Alá é grande”

Uma mulher que feriu duas pessoas com um estilete neste domingo (17) em um supermercado no Sul da França, aos gritos de “Alá é grande”, disse “que foi Alá que a pediu para fazer isso” e “pediu à polícia para matá-la”. “Várias testemunhas relataram que ela disse que foi Alá que a pediu para fazer isso, que eles eram todos hereges e que ela queria que a polícia a matasse”, disse o procurador de Toulon, Bernard Marchal.

Dominada rapidamente no supermercado Leclerc em La Seyne-sur-Mer, perto de Toulon, a mulher de 24 anos ainda era mantida sob custódia no domingo à noite. Com “problemas psiquiátricos sérios”, a autora dos golpes não tinha registros de radicalização na polícia.

“Na casa dela encontramos apenas um velho Corão e uma bandeira argelina, e o computador foi apreendido”, informou o procurador.

“Ao contrário do que foi dito no início, ela não usava véu, mas uma túnica preta com calça preta, e óculos escuros”, afirmou Marchal.

Eram 10h30 quando um cliente que esperava no caixa do supermercado foi, de repente, atacado e ferido com um estilete, no tórax e na coxa, por uma mulher que se jogou sobre ele, gritando “Alá é grande”. Uma caixa que tentou interceder também foi ferida, segundo várias fontes.

Sébastien, um eletricista de Saint-Mandrier que passava no caixa no momento do ataque, “viu um senhor cair no chão, e uma caixa ser agredida”, disse ele à imprensa, na saída da delegacia.

Segundo ele, a autora dos golpes, que tinha uma voz “muito doce”, “estava em pânico, ela estava com medo, ela não sabia o que estava acontecendo (…) ela não tinha mais força, mais nada…”.

Desde 2015, a França sofreu uma onda de atentados radicais que deixou 246 mortos. O último foi um ataque a faca em 12 de maio passado, no Centro de Paris.

