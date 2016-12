Uma mulher de 33 anos, que é mãe de nove filhos, teve o décimo de maneira inusitada. Aos nove meses de gravidez, ela entrou em uma nas proximidades da casa dela para caminhar, ficou perdida por quatro dias e teve o filho, sozinha, na mata. Francisca Souza dos Santos foi encontrada com o bebê no colo e ainda com cordão umbilical. Após ser resgatada, Francisca contou que depois de dar à luz ficou sem forças para procurar a saída, mas conseguiu encontrar água. O caso aconteceu na Amazônia.

