Mulher italiana completa 117 anos e é a pessoa mais velha do mundo

Uma mulher da Itália, Emma Morano, é considerada a mais idosa do mundo e festejou neste mês 117 anos soprando todas as velas de seu bolo. A idosa recebeu felicitações do presidente italiano e a visita de duas sobrinhas. Além disso, respondeu a perguntas dos jornalistas e aceitou alguns presentes, como biscoitos.

Após assoprar as velas do bolo, não uma para cada ano vivido, ela brincou: “Espero não ter que cortá-lo.” Emma disse a seu médico sentir-se feliz. “Quem diria. Quando você era jovem, diziam que era frágil e doente”, comentou o doutor. “Sim, sim”, respondeu ela.

Emma aparentemente é a única pessoa do mundo nascida na década de 1880 e, em maio, passou a ser considerada a pessoa mais idosa no mundo.

