Uma mulher foi presa em flagrante após lançar uma televisão pela janela enquanto discutia com seu namorado, na madrugada desta terça-feira, em Porto Alegre. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não informou o motivo da briga, mas relatou que a mulher tentou acertar o namorado, que desviou. Com isso, o aparelhou caiu do sexto andar do prédio sobre um carro da Brigada Militar.

