Mulher leva multa de estacionamento enquanto dava à luz em um hospital

Uma jovem de 22 anos levou uma multa de estacionamento enquanto estava dando à luz em um hospital na Inglaterra. Emma Whitfield parou o carro na unidade de saúde, mas de forma irregular, e por isso teria de pagar 170 reais.

Ela contou que estava junto com o marido e o fiscal de trânsito se aproximou dos dois. “Eu vi o inspetor e ele me perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava com dor e ele disse ‘Não se preocupe com o estacionamento, vai lá’. Ele repetiu isso pro meu marido”, disse a jovem.

Depois de um parto muito difícil, Emma deu à luz Logan, seu segundo filho. Os dois tiveram alta no fim do dia seguinte, quando viram a “surpresa”: a multa no vidro traseiro do carro. O casal resolveu pagar a multa para evitar que ela dobrasse, como determina a legislação local.

Mas a empresa do estacionamento cancelou a multa dias depois.

