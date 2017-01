Mulher mais obesa do mundo pesa mais de 500 quilos e nÃ£o sai de casa hÃ¡ 25 anos

A mulher mais obesa do mundo mora em Alexandria (Egito). Só que com 502 quilos, ela não sai de casa há 25 anos. Iman Ahmad Abdulati não tem condições de deixar a cama e, assim, só acumula peso.

O caso se tornou público depois que a irmã dela, Chaymaa’ Ahmad Abdulati exigiu de autoridades egípcias uma solução para o caso. De acordo com Chaymaa’, a irmã nasceu com 5 quilos e sofreu um derrame quando tinha 11 anos, o que a deixou de cama. A partir daí, o problema do sobrepeso só piorou.

Por causa da obesidade mórbida, Iman nunca frequentou escola. (AG)

