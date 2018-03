Uma mulher foi presa em Candeias, cidade da região metropolitana de Salvador, no Estado da Bahia, por encomendar a morte do homem que assassinou o filho dela, em maio de 2017. Evanilda Almeida Santos pagou a quantia de 400 reais a Lourival Ferreira dos Santos e João Mario Cruz Damascena, para que eles matassem Francinaldo Santos da Conceição em dezembro do ano passado.

