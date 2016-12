Mulher mata o ex-marido depois de brigar com ele pela guarda do filho

Uma jovem de 24 anos foi presa suspeita de matar o ex-marido durante uma discussão pela guarda do filho. A Polícia Civil divulgou imagens que mostram a vítima sendo perseguida de motocicleta e baleada. Em depoimento, a moça confessou o homicídio.

A mulher manteve um relacionamento com o rapaz de 25 anos por dez anos. Eles tiveram um filho, que atualmente tem 5 anos. Porém, após brigas, o casal se separou. O homem saiu de casa levando o filho e foi morar na casa da mãe. Segundo a jovem, ao ir visitar o filho, o ex disse que não deixaria o encontro acontecer. Eles discutiram por alguns minutos e o rapaz saiu da casa e foi seguido pela mulher. Câmeras de segurança registraram quando a vítima passa pela rua e é baleado três vezes nas costas. Depois que está caído, é baleado no peito.

O delegado informou que a suspeita estava desaparecida desde o dia do crime. Já a criança está morando com parentes da vítima. De acordo com a polícia, o casal tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A moça já tinha passagem por esse crime e agora vai responder por homicídio qualificado. Se condenada, ela pode ficar presa por até 30 anos.

Comentários