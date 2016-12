Mulher mata o marido e diz à polícia que estava cansada de apanhar dele

Um homem foi morto após ser esfaqueado pela mulher. Maria Aparecida Ortiz, 49 anos, foi presa pelo homicídio e confessou o crime. Ela contou que deu uma facada no marido, Luis Carlos Ajala, de 41 anos. A mulher disse que tinha ingerido bebidas alcoólicas e que estava cansada de apanhar, por isso esfaqueou o marido após beber com ele e discutir.

Maria acabou presa por lesão corporal seguida de morte e foi constatado pelos peritos que Ajala tinha um ferimento no braço e pode ter morrido porque perdeu muito sangue. O caso aconteceu em no município Antônio João, no Mato Grosso do Sul.

Comentários