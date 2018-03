Mulher matou o filho com travesseiro

A britânica Joanne Finch, 41 anos, foi indiciada nesta semana pelo assassinato de seu próprio filho, de 8 anos. De acordo com a acusação, ela usou um travesseiro para sufocar a criança na casa onde ela reside em Melbourne (Austrália) com o segundo marido, que não teve envolvimento no crime. O pai do menino, por sua vez, mora na cidade chinesa de Xangai.

