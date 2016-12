Mulher morre após cair em tanque de chocolate derretido

Uma mulher morreu após cair em um tanque de chocolate derretido na fábrica onde trabalhava. Svetlana Roslina, 24 anos, teria deixado seu celular cair dentro da cuba misturadora e, ao tentar pegá-lo, acabou sendo puxada.

Embora a polícia acredite que ela estivesse à procura do aparelho celular, outra versão diz que Svetlana caiu acidentalmente enquanto esvaziava um saco com ingredientes no misturador. Testemunhas ressaltaram que a jovem teve as pernas decepadas pelas hélices do aparelho.

A jovem era casada e deixou um casal de filhos. O caso aconteceu em Moscou, na Rússia.

