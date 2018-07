Por conta de um vazamento de gás com suposto risco de explosão, uma mulher acabou pulando do terceiro andar de um prédio e morreu no município de Feira de Santana (BA). Informações obtidas pela polícia apontam que uma moradora do condomínio, do “Minha Casa Minha Vida”, gritou que o botijão da casa iria explodir após um vazamento de gás ocorrido durante a troca do produto.