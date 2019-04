Mulher morre após ser esfaqueada na frente dos filhos em Carlos Barbosa

Durante a tarde deste domingo (31), uma mulher foi morta a facadas na frente dos dois filhos, em Carlos Barbosa, na serra gaúcha. Daniela de Freitas Masagão, 38 anos, foi atingida por pelo menos oito golpes de faca. Conforme a Polícia Civil, o caso se trata de um feminicídio.

Segundo a delegada Maria Isabel Zerman Machado, Daniela e seu companheiro tiveram uma discussão dentro da residência, localizada na Rua Antonio Martins Guerra, no bairro Planalto. Os dois saíram para a rua onde ocorreu o crime. A vítima, ainda consciente, contou para as equipes de socorro que havia sido atingida pelo homem.

Os dois filhos do casal, de 7 e 15 anos, presenciaram o crime. Na casa, também estava a mãe do companheiro da vítima, que passou mal após o fato e precisou ser socorrida. As crianças foram levadas para o Conselho Tutelar.

Daniela chegou a ser encaminhada ao Hospital São Roque, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Após o crime, o homem fugiu para um matagal próximo à residência e não foi localizado pela Brigada Militar. Ainda de acordo com a delegada, Daniela não possuía medida protetiva para caso de violência doméstica, e o homem não teria antecedentes criminais.

