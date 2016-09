Mulher morre após seu paraquedas não abrir durante um salto

Uma mulher morreu após seu paraquedas não abrir durante salto. A inglesa Pamela Gower, que sofria de nanismo, ganhou seu certificado para saltar sozinha há poucas semanas. Empolgada para realizar seu sonho, ela publicou uma foto em sua rede social horas antes do acidente. “Nada me faz mais feliz do que o paraquedismo. Mal posso esperar pelo próximo salto”, escreveu.

Ela caiu em cima de um carro que estava estacionado. Pamela foi levada para um hospital, mas declarada morta momentos depois.

No Facebook, o primo de Pamela, Anthony Cairns, fez uma homenagem para a paraquedista. “É com grande tristeza que eu gostaria de compartilhar a triste notícia de que minha adorável prima Pamela Gower faleceu ontem à tarde depois que seu paraquedas não abriu corretamente. Ela viveu a vida plenamente e certa do que era o certo. Descanse em paz, Pamela Glower. Todos vamos sempre te amar”, declarou.

O acidente aconteceu em Durham, na Inglaterra.

