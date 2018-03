Uma espanhola de 55 anos morreu em Madrid após sofrer reação severa a um tipo de acupuntura em que as agulhas são substituídas por picadas de abelhas. De acordo com artigo publicado no periódico científico “Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology”, trata-se do primeiro caso fatal em decorrência desse tratamento, que muitos médicos desaconselham.

