Mulher morre em acidente na BR-116, em Cristal

Mais um acidente acaba com morte nas estradas gaúchas. Desta vez, uma mulher foi a vítima, no km 433 da BR-116, no município de Cristal, Sul do estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela conduzia um Ford Ka, com placas de Pelotas. O veículo teria se envolvido em um acidente com um ônibus da Empresa Embaixador e uma carreta.

Ainda de acordo com informações preliminares da PRF, há uma pessoa presa nas ferragens e diversos feridos. A pista está interrompida no loca, sem previsão de liberação.