Mulher morre em acidente na BR-116, em Guaíba

Um acidente envolvendo três veículos na BR-116, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, resultou na morte de uma mulher e em ferimentos em outras cinco pessoas na tarde desta quinta-feira (6). O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado na altura do quilômetro 309 da rodovia.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Fiat Strada, com placas de Sertão Santana, colidiu em um caminhão de Jaguarão. A vítima fatal, uma mulher de 52 anos, dirigia o Fiat Strada. Conforme relatos, a motorista tentava ultrapassar um automóvel Spin, mas acabou colidindo frontalmente com o caminhão.

