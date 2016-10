Mulher morre em acidente na BR-290, em Eldorado do Sul

Uma mulher de 34 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente no quilômetro 127 da BR-290, em Eldorado do Sul, no sentido Capital-interior, na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente envolveu um caminhão com placas de Cachoeirinha, um Siena de Flores da Cunha e uma motocicleta de Guaíba. A vítima estava no carro.

