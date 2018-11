Uma mulher de 26 anos perdeu a vida após um acidente entre um carro e um ônibus de turismo na manhã desta quinta-feira (15) na BR-293, no trevo de acesso a Pinheiro Machado. Ela era passageira do veículo de passeio. O motorista, de 38 anos, ficou gravemente ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No ônibus, ninguém ficou ferido.

