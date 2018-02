Mulher morre em acidente na BR 386, em Pouso Novo

Uma mulher de 44 anos, natural de Ubiratã/PR, morreu na manhã desta quarta-feira (21), na BR 386, próximo ao Km 304 em Pouso Novo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), foi acionada sobre o acidente e quando chegou no local encontrou o veículo SCANIA/T113, com placas de Cascavél/PR, tombado sobre a pista.

O condutor, de 46 anos, foi socorrido no local com escoriações leves. Sua esposa e passageira do veículo, de 44 anos e natural de Ubiratã/PR, faleceu no local. A equipe da PRF está no local e a pista está parcialmente interditada.

