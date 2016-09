Mulher morre em acidente na BR-386, em Triunfo

A passageira de um automóvel Kadett morreu na tarde desta quarta-feira (28). O carro em que ela estava se envolveu em um acidente no quilômetro 402,3, da BR-386, em Triunfo. Um caminhão emplacado em Lajeado colidiu contra a traseira do automóvel com placas de Teutônia.

A mulher de 36 anos morreu no local. O condutor e o outro passageiro do carro foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas com ferimentos graves. O motorista do caminhão não se feriu.

