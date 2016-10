Mulher morre em incêndio em Gravataí

Uma mulher de 31 anos morreu em um incêndio em uma casa na rua Paul Zivi, no bairro Marrocos, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (12).

O incêndio pode ter sido criminoso, segundo a Brigada Militar. Há a suspeita de que outras pessoas que estavam na residência com a vítima antes do início do fogo tenham provocado as chamas.

