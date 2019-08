Mulher morre em motel na Serra gaúcha

Outra mulher morreu em um quarto de motel, no Rio Grande do Sul. Porém, ao contrário do caso da haitiana que foi assassinada em Porto Alegre, no sábado (10), nesse caso, não há suspeitos. A morte ocorreu em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, nesta segunda-feira. O corpo não apresentava sinais de violência e a polícia segue linha de investigação baseada em overdose. A vítima ainda não foi identificada.

Informações preliminares apontam que a mulher era garota de programa. Ela estaria acompanhada de um homem no motel, localizado na RS-122, quando teria tido um mal-estar. O acompanhante solicitou ajuda quando percebeu a situação da vítima. A Delegacia Distrital da cidade investigará o caso.

