Mulher oferece espaÃ§o em seu bumbum por milhares de dÃ³lares para anunciantes que queiram colocar suas mensagens publicitÃ¡rias

Bailey Price, de 20 anos, está leiloando na internet um espaço de 9 centímetros por 9 centímetros em seu bumbum para que empresas tatuem sua marca no local. A iniciativa já alcançou até este momento mais de 2,5 mil dólares em lances no site Trade.Me

Nascida na Nova Zelândia, Bailey explica no anúncio que é famosa entre os amigos por gostar de exibir seu bumbum em público e, por isso, eles não ficaram surpresos com a iniciativa. Ela também fala no texto que 10% de tudo que conseguir com o leilão, irá doar para a caridade.

Bailey também diz que apenas uma nádega poderá ser tatuada, mas qualquer mensagem pode ser lá colocada.

Ao vencedor, ela também promete enviar uma foto da tatuagem em uma moldura.

