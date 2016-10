Mulher paga 20 mil reais para ter o pé e parte da perna amputados após sofrer dores insuportáveis por causa de uma unha encravada

A britânica Hannan Moore pagou 5 mil libras, aproximadamente 20 mil reais para ter seu pé e parte da perna amputados após sofrer com dores insuportáveis causadas por uma unha encravada. A medida radical foi tomada pela jovem de apenas 19 anos após inúmeros tratamentos falharem em aliviar a dor do membro. “Todos os dias era uma dor constante, incansável, nunca parava”, desabafou.

Segundo relatou Hannah, em 2012 ela decidiu remover a unha do dedão do pé direito, mas o desconforto não passou. Embora não houvesse nenhum sinal de infecção, um simples toque no local despertava uma dor insuportável. Médicos diagnosticaram a estudante com Síndrome Complexa de Dor Regional, uma rara manifestação que ocorre no braço ou na perna após cirurgias.

Embora contra a vontade de familiares e amigos, Moore resolveu em julho amputar o pé e parte da perna direita. “A primeira coisa que eu falei para a enfermeira foi: ‘ele se foi?’. Eu estava em êxtase de felicidade que tinha acabado e que eu poderia seguir em frente, que teria uma prótese e seguiria com a minha vida”, completou.

