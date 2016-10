Mulher pega dois anos de prisão por mandar fotos nuas e mensagens eróticas para um adolescente de 15 anos

Uma mulher de 40 anos foi condenada pela Justiça do Reino Unido a dois anos de prisão por trocar nudes e mensagens de cunho sexual com um adolescente de 15 anos. A inglesa Claire Dinsdale conheceu o adolescente alguns anos atrás e o dois passaram a manter contato pelo Facebook. Os pais do jovem tomaram conhecimento do relacionamento e proibiram Claire de se aproximar do adolescente.

Ela ignorou o pedido e a conversa foi ficando cada vez mais carregada de mensagens sexuais. Não há comprovação de que tenha havido contato físico entre os dois. O advogado de defesa diz que a cliente se aproximou do jovem por estar vulnerável após o término de uma relação bastante abusiva.

“Ela reconhece agora que [o caso com o menor] foi inteiramente inapropriado”, afirmou.

