Mulher perde 47 quilos após descobrir que o marido e a amante a chamavam de gorda

A vida de Betsy Ayala, de 34 anos, do Texas, nos Estados Unidos, mudou completamente após ela descobrir que o marido estava tendo um caso. Ela descobriu mensagens do ex para a amante onde era ela chamada de “gorda” e “vaca” seis meses após dar à luz. Betsy tinha engordado na gravidez, chegando a pesar 118kg.

Em vez de sofrer, Betsy decidiu dar a volta por cima. Ela contou ao jornal britânico “Daily Mail” que começou a malhar e trocou os lanches açucarados por shakes saudáveis, perdendo 47kg após três anos. “Eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu pesava mais de 118kg e estava com um bebê de seis meses. Agora eu sinceramente sinto que o que ele fez foi uma bênção, porque caso contrário eu ficaria daquele jeito para sempre”, afirma Betsy.

Ela contou que rezou muito para que sua vida mudasse, e sofreu para perder peso. “Isso mudou tudo na minha vida. Eu chorava depois de cada treino e foi então que eu decidi que isso não iria me definir, e que eu ia mudar por mim e pela minha filha. Eu queria que ela estivesse orgulhosa de sua mãe e eu queria ser um exemplo para ela”, contou a mulher.

Segundo Betsy, o relacionamento de 14 anos foi muito tenso e ela teve depressão pós-parto. “Eu não conseguia dormir e não tinha nenhum desejo de viver, mas eu tinha um recém-nascido, então foi uma época muito difícil”, contou a mulher.

Ela começou uma dieta na qual perdeu 27kg em quatro meses, mas a virada de vida foi quando, depois do Natal, ela descobriu que o marido a estava traindo com um colega de trabalho. Betsy começou a se dedicar em ficar bem, e agora, pesando 72kg, ela divulga suas fotos na internet para motivar outras mulheres.

