Mulher presa é liberada com tornozeleira para cuidar da filha e foge

Em liberdade condicional, uma mulher de 25 anos é considerada foragida pela Justiça de Pernambuco por fugir com a filha, um bebê de 35 dias. Solta no início de dezembro para cuidar da criança, ela deixou a residência no domingo (1º), após romper a tornozeleira eletrônica de monitoramento. O caso é investigado pelo Ministério Público de Pernambuco.

Para o promotor de Justiça da Vara de Execuções Penais de Pernambuco, Marcellus Ugiette, algo provocou a fuga da mulher e precisa ser investigado. “O companheiro dela me procurou na segunda-feira (2), com a tornozeleira dela na mão. Acho estranho uma mulher que estava em prisão domiciliar para cuidar da filha fugir assim sob o risco de voltar para o regime fechado. Eu nunca vi isso em Pernambuco”, pontuou.

Segundo Ugiette, o companheiro disse que saiu para pegar uma ração para o cachorro na casa da ex-namorada. Ao retornar para a residência, ele teria descoberto o desaparecimento por meio de um vizinho. “O vizinho teria dito que a justificativa dela era que não aguentava mais. Questionei o que seria esse ‘não aguento mais’. Aguentar o que? Ele não soube responder”, completou. Por conta disso, a prisão domiciliar da detenta não foi revogada e sim suspensa. “Estou aguardando a volta dela. Quero ouvi-la para entender a história. Tem algo estranho aí”, acredita.

A mulher estava presa na Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste da capital pernambucana, desde 2011, por matar a mãe, no município de Sertânia, Sertão do Estado. A tornozeleira foi encaminhada para o Centro de Monitoramento. Ela vai responder por uma infração administrativa por romper o equipamento. (AG)

