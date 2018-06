A polícia de Cincinnati (EUA) prendeu, na semana passada, uma mulher de 34 anos por ocultação de cadáver. Ela passou quatro dias em um quarto de motel com o corpo do namorado, vítima de overdose. De acordo com policiais, ela cobriu o corpo da vítima com um lençol e continuou no quarto como se nada tivesse ocorrido. A americana continuou consumindo heroína durante os dias seguintes.