Mulher puxa o prÃ³prio bebÃª do Ãºtero durante cesariana na AustrÃ¡lia

A australiana Sarah Toyer viveu uma experiência tão mágica quanto inusitada: ela puxou o próprio bebê do útero durante a cesariana à qual fora submetida.

A mulher contou a experiência na página “Birth Without Fear”, no Facebook, no início deste mês.

Sarah afirmou ter sido “a coisa mais incrível” que já fizera na vida.

A participação ativa da moradora de Queensland havia sido combinada com médicos e enfermeiras. Mas dependia da autorização de quem estivesse de plantão, no caso de uma emergência. Deu certo.

“Estava deitada na mesa de cirurgia assistindo à cabeça do meu filho ser puxada do meu útero. Eu me curvei e pus minhas mãos sob os braços dele e levantei o resto do corpo”, relatou.

E foi assim que Spencer veio à vida. Sarah já tinha três filhos: Jay, Ruby e Wyatt.

