Mulher que acusa Neymar de estupro muda de endereço

A modelo ​Najila Trindade Mendes de Souza​, que acusa Neymar de estupro, deixou o local em que estava morando com seu filho desde que as primeiras notícias sobre o caso foram publicadas, afirma a advogada Yasmin Pastore Abdalla. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A advogada Yasmin diz que hospedou Najila em sua casa por uma semana, mas que a modelo deixou o local na última sexta-feira (7). “Por a segurança, ela vai para um novo lugar”, afirmou.

No fim da tarde de sexta (7), a modelo passou mal enquanto prestava o seu depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na região de Santo Amaro.

Na quinta (6), Najila afirmou que o apartamento que morava havia sido arrombado.

Segundo uma reportagem publicada pelo Uol, a administradora do imóvel e o condomínio não confirmam a informação de que houve uma tentativa de o apartamento da modelo ser arrombado.

​O síndico do condomínio procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência comunicando que ninguém tentou forçar a porta do imóvel.

Segunda a TV Globo, policiais que estiveram presentes no depoimento afirmaram que a modelo alegou ter perdido as imagens que comprovariam que ela foi agredida. A mulher teria afirmado que o jogador a segurou pelo quadril e fez sexo sem o seu consentimento.

Também de acordo com a emissora, a polícia esteve no apartamento de Najila para averiguar a denúncia de arrombamento, mas encontrou apenas digitais dela e de sua empregada na porta. A modelo disse que foram levados um relógio, o tablet e uma quantia em dinheiro.

Também na sexta (7), a advogada de Neymar Maíra Fernandes foi à Delegacia de Defesa da Mulher em Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

A modelo havia sido intimada a comparecer ao local desde o último fim de semana. A delegada Juliana Lopes Bussacos tentou ouvi-la no sábado e, depois, na segunda, terça e quinta-feira.

Esse inquérito foi instaurado pela Polícia Civil no Rio de Janeiro. De lá, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática enviou duas perguntas, por meio de carta precatória, para Bussacos fazer a Najila.

A primeira, se Najila confirma que as conversas expostas por Neymar foram realizadas. E a segunda, se ela autorizou a publicação ou se compartilhou as imagens e mensagens com outras pessoas ou grupos.

Desde quinta, a delegada tomou o depoimento de José Edgard da Cunha Bueno Filho, primeiro advogado que representou Najila Trindade na acusação de estupro e agressão contra o Neymar, e do médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli, que fez um laudo médico a pedido da própria modelo.

O relatório, com fotos de hematomas na região dos glúteos de ​Najila, também foi entregue à delegada.

Bueno Filho e Campedelli não quiseram falar com a imprensa na saída da delegacia.