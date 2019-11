Mulher que acusou Neymar de estupro tem conta bloqueada por estar devendo 58 mil de aluguel

Para quitar um dívida de R$ 58.687 mil por descumprimento de aluguel, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de uma conta bancária de Najila Trindade. A ordem aconteceu após uma ação dos locadores do imóvel, que fica localizado em Santo Amaro, São Paulo. As informações são do UOL.

A modelo residia no imóvel até julho deste ano, saindo dele após polêmica envolvendo Neymar. Os donos do apartamento acusam Najila , ao Tribunal, de não pagar 11 meses de aluguel (de julho de 2018 a junho de 2019), que custava R$ 2.226 mil por mês. Além disso, Najila teria deixado de pagar 15 meses de IPTU, seis meses de condomínio e contas de luz.

Os donos do apartamento foram a Justiça e pediram indenização por quebra unilateral do contrato (valor de três aluguéis). Em maio, o juiz Luiz Raphael Valdez, da comarca de Santo Amaro, determinou o despejo e condenou Najila a pagar a dívida .

Polêmica

Najila Trindade, que ficou conhecida por ter acusado Neymar de estupro, se envolveu em outra polêmica, dessa vez com um novo affair. De acordo com informações de Alessandro Lo-Bianco, do ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, a modelo teria sido agredida e expulsa da casa deste novo rapaz.

A jornalista informa que após toda polêmica com Neymar, Najila foi morar em Ilhéus, na Bahia, onde conheceu esse homem, que é dono de uma rede de pousadas. Ainda segundo Lo-Bianco, Najila teria feito um acordo para repassar ao novo affair o valor de R$ 100 mil dos R$ 1 milhão que ela acredita que irá ganhar em ação movida contra Neymar.

Os vizinhos contaram ter visto diversas brigas acaloradas do casal, principalmente relacionadas a dinheiro e despesas. Após ficarem incomodados, os vizinhos comunicaram a polícia no dia 28 de outubro. Sônia Abrão, apresentadora do ‘A Tarde É Sua’, teve acesso a uma foto exclusiva que mostra Najila Trindade conversando com um policial, e ao lado de um dos vizinhos. Ela declara ter sido vítima de agressão. O rapaz, por sua vez, diz que queria a modelo fora de sua casa, mas só conseguiu com a ajuda da autoridade.

O ‘Tarde É Sua’ ainda diz que a polícia não teria aceitado a acusação de Najila e que só teria registrado a confusão em si. O advogado da modelo nega qualquer tipo de briga, mas confirma que ela deixou a casa do rapaz, por querer um apartamento próximo ao colégio do filho.

“Sensibilidade de criança”

O jogador Daniel Alves, grande amigo de Neymar, em outubro em entrevista ao Grande Círculo, programa do SporTV , o lateral-direito disse que o atacante tem “sensibilidade de criança” e precisa se posicionar. Atual jogador do ​São Paulo, o atleta garante que sempre dá conselhos (não em forma de bronca, claro) ao astro do PSG. “Acredito e falo que ele tem uma responsabilidade com muita gente, muitas pessoas e para mim deve se posicionar. Ele sabe o que penso. Falo abertamente porque ele sabe e já falei inúmeras vezes. O Ney tem responsabilidade a partir do momento em que ele começa a ser referência para crianças, para outros atletas”, disse.

Conforme Daniel Alves, por vezes, Neymar acaba se retraindo justamente por “se afetar muito com muitas coisas, e com muitas coisas às vezes injustas”. “O Ney é a nossa bandeira. Hoje o jogador mais importante do futebol brasileiro é o Neymar, e um dos (principais jogadores) do futebol mundial. E deve se posicionar, porque está numa posição onde as pessoas precisam entender quem é o Ney, como ele pensa. Precisam começar a aprender a respeitar o Neymar.” O camisa 10, na visão do lateral, é um homem com sensibilidade de criança, mas não pode ficar alheio ao que falam sobre ele. “O Ney já tem ‘bago’ para poder falar o que quiser, já ganhou no futebol. Tem um monte que não ganhou e fica falando, comentando…”, concluiu.