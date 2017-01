Mulher que assumiu a Secretaria da Cidadania no Ministério da Cultura pediu demissão depois que um jornal publicou que ela escrevia “Fora Temer” nas redes sociais

Menos de uma semana após assumir a secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Luiza Ribeiro pediu demissão do cargo. A decisão ocorreu horas após um jornal revelar que ela já havia pedido “Fora, Temer” nas redes sociais e chamado o ministério do peemedebista de corrupto.

Ex-vereadora de Campo Grande, que não conseguiu se reeleger em outubro, Luiza é filiada ao PPS, sigla do ministro da Cultura, Roberto Freire. O ministro aceitou a demissão. Em sua página no Facebook, Luiza afirmou que decidiu pedir o desligamento por não ter conseguido se “desfazer de compromissos profissionais e pessoais” em Campo Grande. (AE)

