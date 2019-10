Mulher que disse ter virado milionária em três anos agora pede desculpas

A jovem Bettina, funcionária da Empiricus, que viralizou em março com um vídeo em que dizia ter transformado cerca de R$ 1.000 em mais de R$ 1 milhão em três anos, estreou nesta terça-feira (1º) uma nova peça publicitária em que pede desculpas. As informações são da coluna Painel S.A., do jornal Folha de S.Paulo.

No novo vídeo, lançado no site da empresa, ela diz que na versão curta do anúncio, com forte repercussão na internet, precisava ter ficado mais claro que houve outros aportes.

“Ainda que eu tenha começado com pouco mais de R$ 1.000 – como de fato aconteceu –, e que eu tenha atingido mais de R$ 1 milhão em três anos – o que também aconteceu –, não foi um único investimento de R$ 1.000 o responsável por toda a evolução do meu patrimônio”, afirmou ela.

Segunda chance

Ela pede uma segunda chance ao espectador e diz que havia um botão de “saiba mais” no vídeo divulgado no começo do ano. Bettina afirma também que ela e a Empiricus não “encheram o bolso” com a campanha original.

No vídeo, Bettina ainda diz que, nos últimos seis meses, a empresa desenvolveu seu departamento de compliance, fez mudanças em processos internos reguladores e adotou um modelo de alerta de risco de operações.

Mote da campanha

O mote da campanha é que a Empiricus ajustou o marketing e reforçou processos, “está se institucionalizando”, diz o sócio Felipe Miranda. Os anúncios ficam menos agressivos, sem prometer enriquecimento, exaltando patrimônio de longo prazo.

Após o barulho com a Bettina, a empresa evoluiu e, para Miranda, precisa de outra postura. “Não éramos ninguém até ontem. Agora temos 350 mil assinantes e 34 analistas, de lugares como Itaú, Credit Suisse, Santander”, diz.

Regulação

Nos últimos meses, fizeram reuniões com a CVM para se adequar à regulação e criaram uma área para revisar anúncios. Hoje, as mensagens têm alertas: “retornos passados não garantem retornos futuros”.

Na última semana, a empresa encerrou produtos de operações de curto prazo e de compra e venda simultânea de ativos. Quer foco em longo prazo e gestão patrimonial.

Fechou parceria com a Vitreo, gestora cujo sócio é Paulo Lemann, filho do bilionário Jorge Paulo Lemann. Ela oferece fundos baseados em recomendações da Empiricus.

A revolução também veio para Miranda, que se casou neste mês. “Casar também é institucionalizar-se.”

