Mulher que estava com seu bebê recém-nascido é presa ao ser flagrada com 350 quilos de maconha

A polícia apreendeu mais de 350 quilos de maconha. Três homens e uma mulher, que estava com um bebê de apenas dez dias, foram detidos.

A polícia teve trabalho para retirar toda a droga de dentro do carro e levar para a delegacia de Monte Mor (SP). A polícia chegou até eles após uma denúncia. Os dois carros usados pelos bandidos foram apreendidos. O Conselho Tutelar foi chamado e tentaram entrar em contato com os parentes do recém-nascido, mas ninguém foi encontrado e o bebê foi levado para um abrigo.

