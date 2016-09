Mulher que invadiu gramado da Arena durante jogo entre Grêmio e Palmeiras é penalizada pelo Juizado do Torcedor

Depois de invadir o gramado da Arena logo após o apito final para Grêmio e Palmeiras, no domingo (11), a modelo Eridiane Morais Jeremias vai responder à Justiça pelo ato. Ela agora está obrigada a marcar presença em uma delegacia nos próximos 10 jogos do tricolor gaúcho.

A pena foi determinada ontem mesmo pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, no plantão no estádio do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre, em atendimento a pedido do Ministério Público.

Caso os jogos sejam na cidade de São Paulo, onde reside, a mulher terá de permanecer no posto policial durante todo o tempo da partida.

Esta foi a única ocorrência atendida no Juizado do Torcedor durante o encontro, válido pelo 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No termo da audiência, segurança do estádio relatou que a torcedora tentou abraçar alguns jogadores e não resistiu à abordagem. Segundo o documento, ela afirmou ter estado pela primeira vez na Arena do Grêmio e que não é sócia do clube gaúcho.

Juizado do Torcedor e Grandes Eventos

Desde 2008, o juizado é o centro responsável pelo atendimento de contravenções penais de menor potencial ofensivo que tenham ocorrido nos estádios de futebol de Porto Alegre. No caso dos grandes eventos, atende crimes em geral, com algumas exceções (como por exemplo homicídio e flagrante), que são processados pela Justiça Comum.

