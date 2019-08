Mulher que Kim Kardashian tirou da prisão agora é modelo da marca da socialite

Você conhece Alice Marie Johnson? Não? Ela será a nova modelo da nova marca de Kim Kardashian, a Skims. Alice, de 64 anos, havia sido condenada à prisão perpétua por conspiração por posse de cocaína. Porém, a socialite, após saber que a mulher não tinha direito à liberdade condicional, ficou indignada. Mais que isso, Kim teve uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e conseguiu que ele concedesse a ela o perdão judicial.

No Instagram da marca, Kim anunciou a data de lançamento e o novo nome da sua marca de cintas modeladoras. No vídeo, Alice fala que nem conhecia a Kardashian e, mesmo assim, ela a ajudou: “ela foi à guerra por mim, para lutar pela minha liberdade. É por isso que eu a chamo de minha ‘anjo da guerra’, porque nada ficou no caminho entre ela e minha liberdade”. Ela também elogia as peças da coleção: “com essa cinta modeladora, eu posso entrar em uma loja, provar algo que eu normalmente nem pensaria em usar, e sei que vai ficar ótimo em mim. Essa linha de shapewear faz com que eu me sinta livre.”

