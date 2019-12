Notas Brasil Mulher que mantinha arsenal no armário de casa é presa

6 de dezembro de 2019

Uma mulher de 30 anos foi presa suspeita de guardar seis armas e quase 900 munições no apartamento em que mora, no Residencial Eldorado, em Goiânia (GO). Uma das pistolas pertencia a um policial civil que foi furtado. A Polícia Militar acredita que o armamento era de uma facção criminosa e a mulher seria a “guardiã”.

