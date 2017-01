Mulher que matou seu filho de 8 anos após o menino flagrar ela fazendo sexo com o sogro é condenada a 30 anos de prisão

Uma mulher foi condenada na Itália a 30 anos de prisão pelo assassinato de seu filho de oito anos. Ela também foi acusada de ocultação de cadáver.

A mãe teria estrangulado a criança com fios de eletricidade e escondeu o corpo em uma vala. A mulher chegou a alegar que ele teria sido morto depois de flagrá-la fazendo sexo com o sogro.

Durante a investigação, a mãe deu várias versões para o crime. Inicialmente, ela negou qualquer participação no assassinato. Antes de o corpo ser localizado, disse que tinha levado o filho para a escola e que ele tinha desaparecido quando foi buscá-lo na parte da tarde.

No entanto, a polícia passou a desconfiar da história após analisar as imagens das câmeras de segurança: nenhuma delas mostrar a chegada ou saída do menino.

Após o corpo ser encontrado, a mulher confessou que seu filho tinha sido morto, mas culpou o sogro. Ela disse que ele tinha ajudado a planejar e, em seguida, cometer o assassinato. O avô da criança negou as acusações. De acordo com a investigação, ele não estava na casa no dia em que a mãe cometeu o crime. “Ele foi estrangulado enquanto brincava em casa”, segundo os agentes. (AG)

