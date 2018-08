Uma mulher que levava o cachorro para passear perto de uma lagoa da Carolina do Sul (EUA) morreu nesta segunda-feira (20) ao ser atacada por um alligator (um tipo de jacaré da América do Norte) de 2,44 metros, disse o xerife do condado. O animal que se acredita ser o responsável pelo ataque foi capturado e morto.

Deixe seu comentário: