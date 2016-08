Mulher que roubou uma ambulância para dirigir após perder o último ônibus para casa acaba sendo presa

Uma mulher de 43 anos roubou uma ambulância após notar que havia perdido o último ônibus para sua casa. A americana Lisa Carr saiu muito tarde de um hospital e não conseguiu entrar no coletivo. Irritada, ela acabou tomando uma drástica medida ao ver a ambulância estacionada.

As autoridades foram acionadas depois que o motorista do veículo percebeu que ele havia sumido. A polícia rastreou o automóvel por meio de um GPS e Lisa foi presa. Ela foi acusada de roubo e por dirigir com a habilitação suspensa. O caso aconteceu em Cincinnati, nos Estados Unidos.

Comentários