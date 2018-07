Mulher reage a assédio sexual

O assédio sexual tem sido cada vez mais denunciado ao redor do mundo e a autodefesa feminina ganhou espaço entre as mulheres para que elas possam enfrentar e combater os abusadores. Foi o que aconteceu com a norte-americana Emelia Holden. Em um vídeo, divulgado nesta semana, ela reage a ação de um homem que passa a mão em suas nádegas. A moça imobiliza o rapaz com chave de braço.

