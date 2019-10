Mulher reencontra cachorrinha perdida há 12 anos a mais de 1,5 mil km de casa

Não se sabe ao certo o que Dutchess fez nos últimos 12 anos, ou como ela foi parar na Pensilvânia — a 1.610 km de casa. A fox terrier escapou de casa na Flórida em uma tarde de fevereiro de 2007 enquanto sua dona, Katheryn Strang, estava trabalhando. A perda devastou Strang, que visitou abrigos de animais por meses em busca de sua companheira de quatro patas. Mas um telefonema de Pittsburgh neste mês finalmente reuniu a dupla.

“Estou tão feliz por tê-la de volta”, disse Strang, em lágrimas, à imprensa local. “Chorei tantas noites pela ausência dela.” A intrépida terrier, agora com 14 anos, foi encontrada escondida sob um barracão na área de Pittsburgh e levada para um abrigo local, o Humane Animal Rescue.

Suja e com unhas enormes

“Ela estava um pouco arisca”, disse Torin Fisher, membro da equipe do abrigo. “Suas unhas estavam enormes. Ela estava suja, muito tímida e tremendo.”

Uma varredura do microchip implantado em Dutchess revelou que sua dona era Strang, que continuava pagando uma taxa anual para manter o implante eletrônico ativo, esperando que ele pudesse uni-las novamente.

“Custava US$ 15 (cerca de R$ 62) por ano. Eu não desistiria de encontrá-la”, disse à emissora local CBS. As informações são do portal G1.